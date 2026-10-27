Líderes de Finlandia y Noruega abordan con Putin los avances para poner fin a la guerra en Ucrania

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, mantuvieron este martes una conversación telefónica con el mandatario ruso, Vladimir Putin, para abordar los últimos avances diplomáticos en torno a una propuesta de paz para Ucrania.

En un comunicado conjunto, la Presidencia de Finlandia y el Gobierno de Noruega señalaron que la llamada se realizó "en consulta con Ucrania" y confirmaron que fue iniciada por Stubb y Store, quienes se encontraban en Helsinki. El objetivo fue "abordar la guerra de agresión rusa contra Ucrania y los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra y promover la paz y la estabilidad en Europa".

"Finlandia y Noruega comparten frontera con Rusia y son firmes defensoras de Ucrania", indicaron, antes de agregar que la conversación buscaba transmitir a Putin "mensajes directos sobre futuras negociaciones que contribuyan a poner fin a la guerra", además de abordar las próximas reuniones en Emiratos Árabes Unidos (EAU), tanto en formato trilateral como en encuentros entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos.

Asimismo, precisaron que Stubb y Store participaron en la conversación como "líderes de sus respectivos países" y no "en nombre de Europa en su totalidad". En esa línea, defendieron que "Noruega y Finlandia siempre han promovido la paz y la seguridad en la región" y recalcaron que "Ambos países tienen un interés compartido en la estabilidad y la predictibilidad en el mar Báltico y el Alto Norte de Europa".

Tras el contacto, Stubb calificó la conversación con Putin como "franca y sustancial". "Somos países vecinos de Rusia. El resultado de esta guerra tendrá un impacto directo sobre nuestra seguridad y la de Europa. Poner fin a la guerra requiere discusiones directas", argumentó el mandatario finlandés.

Por su parte, Store destacó que la guerra en Ucrania, iniciada tras la orden de invasión firmada por Putin en febrero de 2022, ha tenido "enormes costes humanos y materiales". Asimismo, advirtió que "el sufrimiento y la destrucción impactará a varias generaciones". "Hemos subrayado en la llamada la importancia de una desescalada", zanjó el primer ministro noruego.

En tanto, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, confirmó que la conversación tuvo lugar a primera hora de este martes, aunque no entregó mayores detalles, según consignó la agencia rusa de noticias TASS. "Sí, estamos preparando un comunicado", se limitó a responder ante las preguntas de la prensa sobre el contacto con ambos líderes europeos.

PURANOTICIA