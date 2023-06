"Las vamos a matar a todas": Así fue el violento enfrentamiento que dejó 46 reclusas muertas en una cárcel de Honduras

Mientras se escuchaban disparos por los pasillos, se hizo una columna de humo negro muy densa. Todas dicen que ya no se podía ver nada.

Todas las privadas con las que hablé me dijeron que las autoridades no hacían nada, que había privadas de libertad caminando por la prisión con armas y nadie las detuvo .

Al principio no nos dejaban entrar. Había bomberos, policías y militares por todas partes.

Los familiares me gritaban en la puerta: ¿Módulo 3, módulo 6? Para ver si la gente de esos módulos había sido atacada.

" Solo se miran los huesos ", me dijo uno de los muchachos que estaba recuperando los cuerpos.

Es curioso porque los hombres se enfrentan a bala viva. Pero esto que pasó entre las mujeres, con tanta violencia, no lo habíamos visto.

La zona muerta

Las muchachas me abrazaron y lloraban. "Nosotras sabíamos que tú no nos ibas a dejar solas", me decían.