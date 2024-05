Las catastróficas consecuencias de las inundaciones que afectan a Rio Grande do Sul en Brasil

"Hay miles de personas que perdieron sus casas. No tenemos agua. Mi suegra tiene 90 años y los socorristas tuvieron que llevarla en brazos. Es increíble lo que está pasando", añade en una nota de voz que le envió a la BBC.

La iglesia cristiana Aliança de Porto Alegre se ha convertido en uno de los refugios temporales de personas que no pueden regresar a sus hogares debido a que muchos de ellos han quedado completamente bajo el agua .

Las lágrimas corren por su rostro al recordar los dos gatos que dejó en el techo de su casa del barrio Sarandí, en el norte de Porto Alegre. Esa era la única parte que no había sido tragada por el agua.

"Mi hijo intentó rescatarlos hoy (miércoles) pero no pudo. He llorado mucho, me culpo mucho por esto", le dice en llantos a BBC Brasil.

Roselaine da Silva llora al recordar a sus dos gatos que se quedaron en el techo de su casa.

"Presupuesto de guerra" para la reconstrucción

Las últimas estimaciones sugieren que 155.000 personas se han quedado sin hogar debido a las lluvias que han afectado a la gran mayoría de los 497 municipios de Rio Grande do Sul.

La devastación ha sido tal que algunos parlamentarios brasileños, como el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, han propuesto crear un "presupuesto de guerra", similar al que se planificó durante la pandemia de covid-19.