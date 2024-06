Las alarmas que se encendieron sobre la edad de Biden dentro del Partido Demócrata por su mal desempeño en el debate con Trump

Muchos estadounidenses habían expresado su preocupación por la edad de Joe Biden y su idoneidad para el cargo. Decir que el debate no disipó esas preocupaciones es decir poco .

El presidente, quien tiene 81 años, llegó al encuentro con el listón muy bajo y tropezó. Estuvo plano. Divagó. No fue claro.

Durante 90 minutos, Joe Biden estuvo contra las cuerdas. Sobre todo al principio de la noche, algunas de sus respuestas no tenían sentido. Terminó una respuesta diciendo: " Por fin hemos vencido a Medicare ", una extraña referencia al programa de asistencia en salud para ancianos administrado por el gobierno.

La propia ex directora de comunicaciones de Biden, Kate Bedingfield, intervino en CNN inmediatamente después del debate, y fue clara: "No hay duda de que no fue un buen debate para Joe Biden".

Bedingfield dijo que su mayor desafío era demostrar que tenía la energía y la resistencia, y no lo hizo.

A medida que avanzaba el debate, como un boxeador contra las cuerdas, Biden empezó a dar grandes golpes a su oponente en un intento por cambiar el rumbo. Algunos de esos golpes tuvieron éxito, y provocaron airadas respuestas del expresidente.

El hecho de que los primeros temas que se trataron fueran la economía y la inmigración, asuntos en los que los estadounidenses confían más en Donald Trump según las encuestas, no hizo sino empeorar el problema para el presidente.