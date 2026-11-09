Las 4 investigaciones que los demócratas pueden abrir contra el gobierno de Trump tras tomar control del Congreso

Antes de las elecciones, los demócratas en el Congreso de Estados Unidos ya estaban planeando cómo usarían su poder en caso de obtener la mayoría en la Cámara de Representantes o en el Senado.
Antes de las elecciones de medio mandato que se celebraron el martes 3 de noviembre, los demócratas en el Congreso de Estados Unidos ya estaban planeando cómo usarían su poder en caso de obtener la mayoría en la Cámara de Representantes o en el Senado.
El control de la Cámara de Representantes y del Senado le otorgaría al partido la facultad de emitir citaciones —órdenes para testificar o presentar documentos—, así como fondos adicionales para poner en marcha investigaciones a principios del próximo año.
Incluso antes de los comicios del martes, los demócratas sopesaban la posibilidad de investigar a funcionarios que ocupan altos cargos del gobierno de Trump, e incluso al propio presidente.
Según fuentes cercanas a las conversaciones, el personal había comenzado a elaborar una lista de posibles investigaciones y testigos. Aquí hay algunos posibles objetivos demócratas.
Previamente a las elecciones, los demócratas habían dejado claro que los lucrativos acuerdos negociados por el vasto imperio empresarial de la familia Trump serán los objetivos principales de cualquier investigación inicial.
"Queremos asegurarnos de que el dinero de los contribuyentes [estadounidenses] se utilice de manera sensata y no sea robado ni termine en bolsillos ajenos debido a la corrupción", le dijo a la BBC Suhas Subramanyam, representante demócrata de Virginia y miembro del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.
Entre los aspectos que podrían considerarse para ser investigados estarían los vínculos entre el gobierno y las entidades corporativas, en particular empresas de criptomonedas, así como los negocios internacionales del yerno del presidente, Jared Kushner.
Otros temas podrían incluir el avión de US$400 millones regalado por Qatar para funcionar como Air Force One y los contratos de defensa multimillonarios adjudicados a empresas vinculadas a la familia Trump.
Los legisladores demócratas se han comprometido a examinar la gestión del secretario de Defensa, Pete Hegseth, en la guerra con Irán que comenzó en febrero, incluyendo el número de víctimas civiles, la escasez de municiones, el gasto y las denuncias de tropas e instalaciones mal preparadas.
Según una fuente familiarizada con las conversaciones, otros temas podrían incluir los ataques a embarcaciones en el Caribe, que, según el gobierno, tienen como objetivo detener la entrada de drogas a Estados Unidos.
En abril, un grupo de demócratas de la Cámara de Representantes presentó, en un hecho inusual, artículos de juicio político contra Hegseth. Citaron la guerra en Irán y lo acusaron de "delitos graves y faltas".
Para iniciar un impeachment o un proceso de destitución, bastaría con una mayoría simple en la Cámara de Representantes, pero para ser condenado y destituido del cargo se requeriría una votación de dos tercios en el Senado. Ningún miembro del gabinete ha sido destituido de esta manera.
Demócratas de alta jerarquía, entre ellos Robert García, el congresista que muy probablemente dirigirá el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, han identificado la implementación de las leyes de inmigración como una prioridad clave para posibles investigaciones del Congreso.
Estas investigaciones podrían examinar las denuncias de conducta irregular por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante las redadas de inmigración en todo el país.
Los demócratas están divididos sobre la posibilidad de intentar destituir a Trump por tercera vez.
Algunos, como la representante Alexandria Ocasio-Cortez, han expresado su apoyo a un juicio político, citando lo que consideran una guerra no autorizada con Irán y otros presuntos delitos que podrían ser objeto de un juicio político.
Otros han pedido un enfoque más cauteloso, argumentando que es poco probable que un juicio político termine con el Senado votando para destituir a Trump, quien ha negado repetidamente haber cometido irregularidad alguna.
Tampoco está claro si el partido podría ponerse de acuerdo sobre un motivo para iniciar un proceso de destitución.
"Puedo hacer lo que quiera, si quiero", dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval en octubre, y agregó que considera los intentos de destitución durante su primer mandato y los posteriores casos penales presentados en su contra como "cosas muy ilegales".
En junio, James Comer, el presidente republicano del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, declaró al medio de comunicación Washington Sun que los demócratas eran "caballitos que saben solo un truquito": "ir por Trump".
Para los demócratas, no existe ninguna garantía de que una posible investigación arroje un resultado significativo.
(Imagen: Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO