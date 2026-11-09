Las 4 investigaciones que los demócratas pueden abrir contra el gobierno de Trump tras tomar control del Congreso

Demócratas de alta jerarquía, entre ellos Robert García, el congresista que muy probablemente dirigirá el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, han identificado la implementación de las leyes de inmigración como una prioridad clave para posibles investigaciones del Congreso.

Estas investigaciones podrían examinar las denuncias de conducta irregular por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante las redadas de inmigración en todo el país.

4. UN TERCER INTENTO DE JUICIO POLÍTICO CONTRA TRUMP

Los demócratas están divididos sobre la posibilidad de intentar destituir a Trump por tercera vez.

Algunos, como la representante Alexandria Ocasio-Cortez, han expresado su apoyo a un juicio político, citando lo que consideran una guerra no autorizada con Irán y otros presuntos delitos que podrían ser objeto de un juicio político.

Otros han pedido un enfoque más cauteloso, argumentando que es poco probable que un juicio político termine con el Senado votando para destituir a Trump, quien ha negado repetidamente haber cometido irregularidad alguna.

Tampoco está claro si el partido podría ponerse de acuerdo sobre un motivo para iniciar un proceso de destitución.

"Puedo hacer lo que quiera, si quiero", dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval en octubre, y agregó que considera los intentos de destitución durante su primer mandato y los posteriores casos penales presentados en su contra como "cosas muy ilegales".

En junio, James Comer, el presidente republicano del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, declaró al medio de comunicación Washington Sun que los demócratas eran "caballitos que saben solo un truquito": "ir por Trump".

Para los demócratas, no existe ninguna garantía de que una posible investigación arroje un resultado significativo.