La polémica por el permiso para portar armas en Ecuador: “Significa volver al lejano oeste americano”

Hacen falta mecanismos de supervisión externa a policías y militares para que se cumplan las reglas. Caso contrario, habrá una brecha de impunidad y arbitrariedad difícil de contener.

El control a través de permisos no garantiza el éxito de la política, porque el Estado ecuatoriano tiene deficientes capacidades para el registro, control y otorgamiento de certificados .

Es bastante riesgoso por estas razones, pero fundamentalmente porque el mensaje que se da a la sociedad con esta decisión es que no importa que te armes, más bien hazlo para prevenir que seas atacado . Lo cual significa volver casi a la ley del talión y al lejano oeste americano.

Si seguridad se entiende como la acumulación de armas, tecnología, riqueza y patrimonio, bastaría con que una persona en Samborondón, una de las comunidades más adineradas de Guayaquil, se apertreche, construya muros, ponga cámaras de videovigilancia y tenga seguridad privada para garantizar que no le pase nada .

El otro concepto, en cambio, es que no puedo estar seguro si la sociedad en su conjunto no tiene condiciones apropiadas para la subsistencia. Desde ese punto de vista, tenemos que pensar que las armas contribuyen a incrementar la percepción de violencia y no resuelven el problema de la criminalidad.