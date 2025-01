La pequeña ciudad improvisada que México está levantando para recibir a los miles de deportados que espera desde EE.UU.

Además, otra parte clave de las órdenes ejecutivas de Trump incluye una política llamada "Permanecer en México", bajo la cual los inmigrantes que esperan fechas para hacer sus casos de asilo en un tribunal de inmigración de EE.UU. tendrían que permanecer en México antes de esas citas.

Esta vez, Sheinbaum ha dejado en claro que México no está de acuerdo con el plan y no aceptará a ningún solicitante de asilo no mexicano de EE.UU. mientras espera sus audiencias.