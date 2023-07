La niña escocesa de 6 años que salvó la vida de su madre pidiendo ayuda a través de un dispositivo Alexa

Sobre 28.000 escoceses padecen de problemas cardíacos. La condición más común es la miocardiopatía hipertrófica según la Revista Británica de Cardiología.

Un camino empinado

Mientras se recuperaba en el hospital, Anderson hizo un video de TikTok con imágenes de diferentes etapas de su convalecencia utilizando la canción de la estrella escocesa Tom Walker, The Best Is Yet to Come ("Lo mejor estar por venir").

Emma Anderson padecía de una condición cardíaca por la que terminó varias veces internada en un hospital.

El cantante quedó tan conmovido por el audiovisual que invitó a la madre a Londres para aparecer en otro video con personas que lo habían inspirado.

"Tom me contactó y me pidió que fuera a Londres y fuera parte de su video musical para crear conciencia”, relató.

La mujer no dudó en calificar de “horrible” su situación y admitió que no hay palabras con las que poder agradecerle a la familia de su donante por su gesto.