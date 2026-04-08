La NASA revela histórica primera imagen de la Tierra desde la cara oculta de la Luna

A través de la red social X, tanto la Casa Blanca como la NASA difundieron la inédita fotografía de nuestro planeta vista desde el lado oculto de la Luna.

El registro fue captado por la agencia espacial estadounidense luego de que, en el sexto día de su travesía, los cuatro tripulantes de la misión Artemis II lograran ingresar a este enigmático sector del satélite natural.

Desde la sede de gobierno de Estados Unidos, se destacó el hito mediante una publicación que señalaba que "la humanidad, desde el otro lado. Primera foto desde la cara oculta de la Luna. Capturada desde Orión mientras la Tierra se oculta tras el horizonte lunar".

Por su parte, la agencia espacial estadounidense replicó la imagen en su cuenta oficial en español poco después, subrayando que la captura "recuerda a la icónica fotografía Earthrise (Salida de la Tierra), tomada hace 58 años durante la misión Apolo 8".

En paralelo a este logro visual, los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto al representante de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), Jeremy Hansen, fueron testigos de un eclipse solar el pasado 6 de abril. Durante este fenómeno astronómico, se produjo una alineación perfecta entre el Sol, la Luna y la cápsula Orión.

Respecto a este evento, la Casa Blanca compartió una fotografía adicional del momento, comentando que se trató de una "Totalidad, más allá de la Tierra. Desde la órbita lunar, la Luna eclipsa al Sol, revelando una vista que pocos en la historia de la humanidad han presenciado".

La agencia espacial también publicó en su perfil un registro de los exploradores utilizando sus gafas de protección para observar el fenómeno. Al respecto, explicaron que "El Sol, la Luna y la nave espacial Orión se alinearon, ¡y la Luna brilló con luz propia!".

Durante la madrugada, la nave Orión concretó su punto de mayor proximidad con la superficie lunar, situándose a 6.530 kilómetros de distancia. Minutos más tarde, el vehículo alcanzó su alejamiento máximo respecto a la Tierra, registrando una separación de 406.772 kilómetros. Tras completar el sobrevuelo por el satélite, se espera que la nave inicie su retorno, aterrizando diez días después de su despegue inicial.

Una vez que se inicie el reingreso a la atmósfera terrestre, la tripulación deberá enfrentar condiciones extremas de alta velocidad y temperatura. El proceso culminará con un amerizaje en el Océano Pacífico, específicamente frente a las costas de San Diego. En dicho lugar, un equipo especializado de recuperación, integrado por efectivos del Departamento de Defensa y personal de la NASA, se encargará de recibir a los astronautas y trasladarlos a tierra firme.

Este viaje marca el retorno del ser humano a las cercanías de la Luna tras más de cinco décadas de ausencia, luego de que el programa Apolo de los años 60 finalizara sus operaciones en 1972. Desde la NASA enfatizaron que estos nuevos exploradores "representan lo mejor de la humanidad, atreviéndose a forjar nuevas fronteras en el espacio" en representación de toda la especie.

La misión Artemis II constituye el primer ensayo de vuelo tripulado utilizando el cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave Orión en una trayectoria lunar. El objetivo central de esta prueba es validar las capacidades tecnológicas actuales para la exploración del espacio profundo, sentando las bases para futuras investigaciones científicas y misiones de larga duración en el suelo lunar.

Con esta operación se busca ratificar que todos los sistemas de la nave operan según lo previsto con seres humanos a bordo en un entorno real de espacio profundo. Asimismo, el éxito de la misión despejará el camino para los próximos descensos en la superficie del satélite, estableciendo un marco de ciencia y exploración sostenida, además de servir de inspiración para la denominada Generación Artemis.

PURANOTICIA