La mujer de 43 años y con discapacidad que decidió contratar a un hombre para tener sexo por primera vez

Tracey, un pseudónimo, le reveló a Melanie que había sido una trabajadora sexual en una época y pensó que un servicio personal podría ser una opción para ella.

"Simplemente me abrió los ojos al hecho de que tal vez podría experimentar eso ", le contó Melanie a BBC Access All, un programa que aborda noticias de interés y bienestar de discapacitados.

"Cuando me bajé de mi silla automatizada y mi trabajadora social se fue, nos quedamos solos los dos. No tenía idea de lo que me esperaba".