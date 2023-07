La lucha de una hija en Canadá por rescatar de un vertedero de basura el cuerpo de su madre asesinada

Pero luego la devolvían a las calles sin recursos para mantenerse a flote. Te devuelven a los tiburones y esperan que estés bien.

Gran parte de mi dolor es que no tengo sus restos. Me dicen que mi madre está muerta, pero ¿dónde está?

He ido al vertedero y he hecho ceremonias. Ha sido difícil estar encima de donde supuestamente está mi mamá. Y no puedes hacer nada. No puedes ponerte a buscar. Me fastidia.

Cambria Harris, que ahora tiene 22 años, fue madre a los 18.

Quedé embarazada en mi último año de secundaria. Fue realmente aterrador. Mi madre me dio a luz a los 18 años y esa fue la edad en que quedé embarazada. Estaba realmente preocupada por cómo podría ser mi futuro debido a lo que había pasado con mis hermanos.

Crecí con ese miedo inculcado en mí de que me iban a quitar a mi hija por quedar embarazada en la adolescencia.