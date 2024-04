La ingeniera estrella de Tesla que fue despedida cuando denunció a la compañía y demandó a Elon Musk por difamación

Y no quiere que él crezca creyendo que su madre era una ladrona.

"Todo se fue al diablo cuando me di cuenta de que ocultaban algunos problemas críticos de seguridad ", explica.

"Si no puedes pisar el freno, otra persona, fuera del Tesla, puede resultar lesionada" , afirma.

La BBC le presentó a Tesla esas afirmaciones, pero no recibió respuesta.

Otro denunciante de Tesla, Lukasz Krupski, contó una experiencia similar, no relacionada, después de que envió un correo electrónico a Musk sobre preocupaciones por las condiciones laborales en la sede de Tesla en Noruega .

Su caso eventualmente será escuchado en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de California, pero aún no hay fecha para ello.

Es su única oportunidad de reivindicación profesional, afirma Balan. "No quiero renunciar a mi carrera" , señala.

"Y sé que, si no gano esto, no importa lo buena que sea. Todo el mundo mirará lo que Tesla dice [sobre mí], así que mi carrera se acabó. No quiero eso".

El estilo de liderazgo de Musk es notoriamente inusual, pero algunos de quienes han trabajado para él dicen que obtiene resultados.

Dolly Singh, que trabajó en SpaceX para Musk entre 2008 y 2013, le dijo anteriormente a la BBC que es un "líder increíble".

"Si ese no fuera el caso, no estaría logrando las cosas que ha logrado", dijo en 2022. "Sí, es agotador trabajar para Elon. Pero creo que es un campo de entrenamiento como ningún otro".

El abogado estadounidense Gordon Schnell, de la firma Constantine Cannon, afirma que un número creciente de trabajadores del sector tecnológico se están convirtiendo en denunciantes.

Hay mucho en juego, porque los productos tecnológicos tienen "un impacto muy grande en el mundo", dice.

"Es algo que realmente afecta nuestras vidas", agrega.

Pero el consejo de Schnell, que se especializa en representar a denunciantes, es que hay que explorar todas las opciones posibles antes de hacer pública cualquier denuncia.