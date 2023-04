La indígena que le ganó la batalla al gigante minero Anglo American y fue galardonada con el "Nobel verde"

"Cuando era niña, tenía una libertad inmensa. Pescábamos en los ríos y lagos, recogíamos frutas y las semillas que usamos para hacer nuestras artesanías. Pero a partir de 2014, vi estas áreas convertidas en desiertos por excavadoras y otras grandes máquinas".

Yo ya estaba ayudando a los caciques (líderes indígenas) y ella me vio y me dijo: "Alessandra, sigue, no te rindas, vas a recibir mucho palo de los hombres, de los caciques, pero las mujeres no podemos ceder".