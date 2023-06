La desesperada búsqueda de sobrevivientes del naufragio en Grecia en el que desaparecieron cientos de personas

"Me dijeron que partirían pronto porque hacía calor y el mar estaba lo suficientemente tranquilo", recordó Ali.

"No sabes lo que sucederá. Te preocupa que alguien pueda morir, que alguien pueda caerse de la embarcación", dijo. "No importa cuanto lo intente, no puedo describir cómo me siento en relación con esta tragedia".