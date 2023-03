La campaña de Ámsterdam para evitar que los jóvenes británicos en busca de sexo y drogas visiten la ciudad

Durante años, los vecinos del lugar se han quejado de algunos visitantes británicos que borrachos orinan en público, vomitan en los canales, se desnudan y participan en peleas.

Una historia que lleva años

No es un fenómeno nuevo. Hace casi una década, el entonces alcalde de Ámsterdam invitó a su par londinense, Boris Johnson, que había descrito la ciudad como " sórdida ", a que viera lo que hacían los británicos.

"No usan abrigo mientras recorren el barrio rojo, cantan 'nunca caminarás solo', están vestidos como conejos o sacerdotes y, a veces, no están vestidos. Me encantaría invitarlo para que lo presencie", dijo Eberhard van der Laan en ese momento.