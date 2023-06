La alarmante escasez de algunos fármacos en EE.UU. que obliga a descartar a pacientes en quimioterapia

Preguntamos al doctor Tichy si la crisis de medicamentos se traduce en pérdida de vidas.

"Aunque no hay evidencia definitiva que lo demuestre, sabemos que un cierto porcentaje de personas no está recibiendo la terapia óptima. Por ejemplo, en un tipo específico de cáncer de vejiga, el 20% de las personas no está recibiendo el tratamiento adecuado por la limitación de la oferta, lo que podría poner en riesgo sus vidas", responde.