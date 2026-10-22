Kremlin descarta nuevas propuestas de Putin sobre Ucrania tras reunión con enviado de Estados Unidos

El Kremlin informó este jueves que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no presentó nuevas propuestas sobre la guerra en Ucrania al enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, durante la reunión que ambos sostuvieron el miércoles en la ciudad de San Petersburgo.

Así lo confirmó el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, durante una rueda de prensa, al ser consultado sobre el tema. "No", se limitó a responder. Asimismo, cuestionó la disposición de Ucrania a entablar un diálogo, un reproche que Kiev también dirige a Moscú en medio de los ataques a gran escala de las fuerzas rusas.

"No hemos escuchado ni una sola declaración al respecto (...) no hemos escuchado ni una sola declaración que lo indique", afirmó Peskov. No obstante, calificó como "un hecho positivo" el "creciente" interés de algunas capitales europeas "por comprender lo que está sucediendo".

En cuanto a la posibilidad de que Rusia y Ucrania retomen las negociaciones con la mediación de Estados Unidos, Peskov señaló que Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, vuelve a estar entre las opciones para albergar las conversaciones, que podrían comenzar a finales de mes.

Por otra parte, el portavoz del Kremlin indicó que Moscú aún no ha decidido si Putin asistirá a la próxima cumbre del G20, que se celebrará a mediados de diciembre en Miami, Estados Unidos.

"Existe una invitación a esta cumbre, y se estudiará teniendo en cuenta todas las circunstancias", confirmó Peskov, quien evitó profundizar cuando se le preguntó si el encuentro podría servir para avanzar en un eventual plan de paz para Ucrania. "No hay nada nuevo que añadir", zanjó.

(Imagen de EFERUSSIAN PRESIDENTIAL PRESS OFFICE)

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