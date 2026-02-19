Kim Jong Un presenta lanzacohetes nucleares antes del congreso del Partido del Trabajo

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha desvelado este jueves una batería de lanzacohetes con capacidad nuclear de cara a un congreso clave que celebrará el Partido del Trabajo, donde está previsto que presente las líneas maestras del programa nuclear de Pyongyang.

La ceremonia, que ha tenido lugar en la explanada frente a la Casa de la Cultura 25 de abril de Pyongyang, ha contado con la presentación de unos lanzacohetes reactivos autopropulsados de gran calibre, según ha recogido la agencia estatal norcoreana de noticias KCNA.

Durante el acto, Kim ha ensalzado los trabajos de "los obreros de la industria armamentística" de Corea del Norte y ha resaltado que esta batería de lanzacohetes supone "el regalo más valioso para el glorioso congreso del partido", antes de destacar que el objetivo es garantizar la seguridad del país asiático.

El líder norcoreano ha destacado que este sistema "supone un equipamiento militar admirable" que "hace posible llevar a cabo con éxito el plan estratégico para desarrollar rápidamente la disuasión militar".

"Es un sistema estupendo, ha afirmado, al tiempo que ha agregado que el lanzacohetes supone "el armamento de ataque intensivo más poderoso del mundo, combinando perfectamente la precisión y poderío del misil balístico táctico con la función de ráfagas de disparo del lanzacohetes".

"Es ciertamente un lanzacohetes, pero respecto al concepto que tenemos de la precisión y el poderío, suprime totalmente la diferencia que existe entre él y el misil balístico. Es un arma formidable y atractiva", ha destacado Kim, quien ha argumentado que "cualquiera que tenga sentido común sabe que ningún otro país posee este sistema".

"Este lanzacohetes de gran calibre, apto para el ataque específico, es decir, el cumplimiento de misiones estratégicas (...) cambia por completo el papel y la concepción de la artillería que se han establecido en la guerra contemporánea", ha sostenido. "No cabe la menor duda de que con su uso se destruirán en un santiamén las infraestructuras militares y el sistema de mando del país con que estemos en guerra y ninguna fuerza podrá acudir a la 'protección divina'", ha explicado.

Por ello, ha reiterado que "la defensa propia es la vida y la fuerza" y que "la renovación continua y el aumento vertiginoso de sus medios constituyen una meta invariable". "Seguiremos haciendo gala de los éxitos de nuestra tecnología de defensa nacional que inquieten mucho y de forma duradera a nuestros enemigos geopolíticos", ha puntualizado.

Kim ha incidido en que "la mayor capacidad de ataque constituye la disuasión más fiable". "La mejor garantía del ambiente de seguridad de nuestro Estado radica en atenernos estrictamente al concepto de enfrentamiento intransigente contra el enemigo, al incremento sin parangón del poderío militar y al modo de reaccionar con la ofensiva", ha apostillado.

El líder de Corea del Norte ha defendido en numerosas ocasiones la necesidad de expandir y modernizar el arsenal del país, incluidas armas nucleares, de cara a un posible conflicto con Corea del Sur y Estados Unidos, motivo por el que Pyongyang ha incrementado además sus pruebas con misiles balísticos, en violación de las sanciones de Naciones Unidas.

