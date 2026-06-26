Keiko Fujimori se declara ganadora en Perú: "Esta elección ya acabó"

La virtual vencedora de las elecciones presidenciales de Perú, Keiko Fujimori, se declaró ganadora de los comicios pese a que el recuento oficial de votos aún no ha concluido. En un mensaje dirigido a sus simpatizantes, aseguró que el foco debe estar ahora en el trabajo que realizará su eventual gobierno durante los próximos cinco años.

"Esta elección ya acabó. Ahora lo que tenemos que fijarnos es qué vamos a hacer los próximos cinco años. Y lo que vamos a hacer es que el Estado vuelva a funcionar. Lo que vamos a hacer es recuperar las calles y podamos salir con tranquilidad", afirmó ante seguidores de su partido, Fuerza Popular.

Con el 99,88% de las actas escrutadas, Fujimori mantiene una ventaja con el 50,1% de los votos, frente al 49,8% obtenido por el candidato izquierdista de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. Hasta el momento, la diferencia entre ambos asciende a cerca de 44.500 votos.

En ese contexto, la candidata reiteró que el proceso electoral ya quedó atrás y llamó a iniciar una nueva etapa enfocada en la reconciliación nacional.

"Lo que nos corresponde ahora es tender puentes, volvernos a abrazar, trabajar juntos por la unidad de todos los peruanos".

Asimismo, expresó su disposición a dialogar con los sectores que aún desconfían de su figura y prometió que, de asumir la Presidencia, dará prioridad a las obras públicas y la generación de empleo.

Por otra parte, destacó el trabajo voluntario de quienes participaron en la supervisión del proceso electoral, agradeciendo su compromiso con la defensa de la democracia.

"Muchos de ustedes nos ayudaron en esta cruzada cívica, en las que participaron de manera voluntaria para defender la democracia", manifestó, según recogió la emisora RPP.

También agradeció el respaldo recibido y adelantó que buscará conformar un equipo de gobierno amplio.

"Gracias por habernos ayudado, por darle esta oportunidad que, por supuesto, la asumimos con humildad y vamos a tener un gran equipo, un equipo que vaya más allá de nuestro partido, un equipo que tenga experiencia, pero sobre todo que tenga la camiseta del Perú bien puesta", apuntó.

En tanto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial, realizada el pasado 7 de junio, serán publicados entre el 3 y el 7 de julio.

Mientras tanto, los jurados electorales especiales ya comenzaron a proclamar los resultados de algunas mesas, un proceso que continuará durante los próximos días hasta la proclamación oficial de los comicios.

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