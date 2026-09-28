Keiko Fujimori destaca incorporación de Perú al «Escudo de las Américas» y cooperación con FBI contra el crimen organizado

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, destacó la incorporación del país al «Escudo de las Américas», iniciativa impulsada por Donald Trump, y resaltó el trabajo operativo que ya desarrollan las autoridades peruanas junto al FBI estadounidense para enfrentar al crimen organizado transnacional.

Durante la inauguración de un nuevo mercado de abastos en el distrito de Reque, en la región de Lambayeque, la mandataria señaló que las organizaciones delictivas actuales "no respetan fronteras", por lo que defendió la necesidad de fortalecer la cooperación internacional y entregar mayores herramientas e información a las fuerzas de seguridad peruanas.

"Ya hemos visto que están apareciendo los resultados, pero acá lo importante es la decisión política para combatir a estas lacras criminales y devolverle el orden y la paz a los peruanos", afirmó Fujimori.

En esa línea, la presidenta pidió respaldo político para los agentes que trabajan en primera línea y trazó un paralelo con el trabajo desarrollado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante el combate contra organizaciones como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Fujimori también se refirió a las facultades legislativas en materia de seguridad solicitadas por el Ejecutivo al Congreso. La mandataria aseguró que su gabinete ha demostrado "paciencia" frente a la demora parlamentaria que se extiende desde hace varias semanas, aunque advirtió que el Gobierno continuará adelante con su agenda.

"Nosotros seguimos avanzando más allá de lo que ellos digan", manifestó.

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