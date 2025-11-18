Justicia de EE.UU. presentó cargos contra hombre que mató a trabajadora guatemalteca que se equivocó de casa

Muchos estados de EE.UU. cuentan con normas jurídicas que permiten a las personas emplear fuerza letal en caso de amenaza, sin necesidad de pedir ayuda a las autoridades.

Sin embargo, el fiscal del condado de Boone, Kent Eastwood, afirmó que la ley estatal no autorizaba a Andersen a abrir fuego .

"Con base en las pruebas y circunstancias particulares de este caso, hemos determinado que las acciones de Curt Andersen no se encuentran amparadas por la protección legal que ofrece la ley de 'defensa propia' de Indiana", declaró el funcionario en una conferencia de prensa el lunes.

Eastwood añadió que el sospechoso "no contaba con la información necesaria para determinar si sus acciones eran razonables".

Las autoridades respondieron a una llamada sobre un posible allanamiento de morada en Whitestown en la madrugada del 5 de noviembre.

Según la policía, Ríos Pérez fue encontrada sin vida en brazos de su esposo en el porche de la casa de Andersen poco antes de las 7:00 hora local.

La víctima, originaria de Quetzaltenango, dejó huérfanos a cuatro hijos, entre ellos un bebé que estaba a punto de cumplir un año. Su esposo aseguró que intenta repatriar su cuerpo a Guatemala para darle sepultura.