Julian Assange se reunió con su familia en Australia tras firmar acuerdo con EE.UU.

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, aterrizó este miércoles en Canberra, Australia, su país natal, escala final de un periplo que arrancó con su excarcelación el martes en Reino Unido y siguió con varias escalas, entre ellas una en las Islas Marianas del Norte para firmar el acuerdo judicial que ha posibilitado su libertad.

A su llegada a suelo australiano, el fundador de Wikileaks fue recibido por miembros de su familia, entre ellos su mujer, Stella Assange, que abrió una campaña de recaudación de fondos para compensar al Gobierno de Australia por el gasto del vuelo chárter fletado para la repatriación.

Assange aceptó declararse culpable de espionaje ante la Justicia de Estados Unidos por la filtración de miles de documentos secretos, a cambio de que las autoridades norteamericanas diesen por cumplida la condena con el tiempo que ha pasado bajo arresto.

Los últimos cinco años estuvo en una cárcel de máxima de seguridad en Reino Unido, mientras que los siete previos los pasó encerrado en la Embajada de Ecuador en Londres.

Como parte del acuerdo, el Departamento de Justicia estadounidense indicó que Assange tiene prohibido regresar a Estados Unidos sin permiso. Además, ha indicado que con la comparecencia de este miércoles ante la jueza en la isla Saipán se da por "concluido" oficialmente el caso, que se remonta a 2018, cuando fue imputado por primera vez.

FIRMÓ EL ACUERDO EN ISLAS MARIANAS

Un tribunal federal de Estados Unidos en las Islas Marianas del Norte, territorio estadounidense en el océano Pacífico, aceptó este miércoles el acuerdo de culpabilidad por espionaje del fundador de Wikileaks, Julian Assange, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por lo que la Fiscalía ha retirado su solicitud de extradición y el periodista podrá volver a su país natal, Australia.

"Podrás salir de esta sala como un hombre libre", anunció la jueza Ramona Manglona, después de señalar que es "justo" y "razonable" aceptar como condena los 62 meses que ya cumplió, puesto que es el tiempo que ha pasado encarcelado en una prisión de máxima seguridad en virtud de la orden de arresto emitida desde Estados Unidos.

La jueza señaló que no habría aceptado el acuerdo si el caso se le hubiera presentado en 2012, pero ha sostenido que la situación en 2024 es diferente. "Quiero destacar que el tiempo importa", concluyó. Asimismo, indicó que "otro hecho relevante" es que el Gobierno ha señalado que "no hay ninguna víctima personal aquí", es decir, que la publicación de la información "no resultó en daños físicos conocidos".

Tras leer la sentencia, la Fiscalía ha retirado inmediatamente su solicitud de extradición de Assange, por lo que podrá volar a Canberra, capital de Australia.

PURANOTICIA