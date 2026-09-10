Juez ordena a presidente de Colombia retirar publicaciones con cadáveres de presuntos criminales

Un juez de Colombia ordenó al presidente Abelardo de la Espriella retirar de las redes sociales oficiales una serie de publicaciones en las que el mandatario aparece junto a los cadáveres de presuntos integrantes de grupos criminales muertos en operaciones de las fuerzas de seguridad.

El magistrado del Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá, Osnaider Fontecha, ordenó al presidente y al Departamento Administrativo de la Presidencia eliminar las publicaciones, fechadas el 2 y el 4 de septiembre, después de la oleada de críticas generada por la difusión de los videos y fotografías.

La decisión tiene carácter cautelar y se mantendrá mientras el juez analiza una solicitud que busca la eliminación definitiva de las publicaciones. En ellas, De la Espriella aparece caminando entre bolsas blancas que contienen los restos de supuestos integrantes de grupos criminales.

"Mientras se determina si las publicaciones objeto de reproche pueden catalogarse como violentas o explícitas y, por tanto, ser susceptibles de generar una afectación de esa naturaleza, resulta necesario adoptar medidas de carácter transitorio", afirma el juez en su resolución.

Las publicaciones fueron difundidas después de una serie de operaciones del Ejército colombiano que dejaron más de 20 presuntos integrantes de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) muertos, según la información proporcionada en el caso. Los fallecidos pertenecerían a la estructura bajo el mando de "Iván Mordisco".

En otra de las operaciones murió Naín Andrés Pérez Toncel, alias "Naín" o "Bendito Menor", señalado como líder del grupo paramilitar Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

A finales de agosto, De la Espriella anunció el fin del diálogo que se había establecido con las guerrillas de alias 'Calarcá', los Comandos de la Frontera y las ACSN, una iniciativa impulsada por el entonces presidente Gustavo Petro.

Las ACSN ya habían anunciado la suspensión de su participación en el diálogo después de los combates registrados en abril de 2025.

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