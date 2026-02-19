José María Balcázar asume la Presidencia de Perú tras ser elegido por el Congreso de la República

El parlamentario José María Balcázar (83), de Perú Libre, quien defiende el matrimonio infantil y arrastra más de un cuestionamiento en su contra, según destaca la prensa local, ganó la elección en el Congreso para asumir, por sucesión constitucional, la Presidencia de la República.

Según informó el diario El Comercio, con 60 votos a favor, el congresista de la izquierda radical se impuso frente a María del Carmen Alva (Acción Popular, centroizquierda), quien obtuvo el respaldo de 46 legisladores.

Balcázar, quien ejercerá el cargo hasta el 28 de julio de 2026 -fecha en la que será investido presidente el vencedor de las próximas elecciones, convocadas para el 12 de abril-, ha sido elegido en una segunda votación, puesto que ninguno de los cuatro candidatos presentados en la víspera logró los 59 apoyos necesarios para ello.

En su discurso tras jurar como presidente, el octavo en una década, ha abogado por la unidad, afirmando que "ya no estamos aquí para pelear. Aquí no hay derechas ni izquierdas. Ese término lo crearon los franceses para la revolución, no tiene sustento ideológico".

El exjuez se ha mostrado "honrado" por el respaldo de los miembros de la cámara "y que podamos decirle a los peruanos que es posible construir una democracia de verdad". "La democracia no está funcionando. Si esa democracia no tiene correctivos, en el futuro va a desaparecer", ha advertido.

Balcázar ha asegurado que no pretende "cambiar el rumbo" de Perú y que va a "mantener" la política económica dado que "no estamos para experimentos", si bien ha dicho que un mes se puede hacer mucho porque "no es difícil gobernar un país".

Asimismo, se ha comprometido a "garantizar al pueblo que habrá una transición democrática y transparente, que no haya duda, mantener una pacificación de verdad y que tengamos ministerios aptos para luchar contra la inseguridad ciudadana".

Previamente, Balcázar se ha medido con Alva por una diferencia de tres votos en una primera vuelta, seguidos muy por detrás por Héctor Acuña, apoyado por Honor y Democracia (derecha) con 13 votos; y Edgar Reymundo, en representación del Bloque Democrático Popular, de centroizquierda, que solo obtuvo siete.

Una moción de censura se llevó por delante este martes al presidente interino José Jerí tras perder la votación sobre su destitución con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones.

Jerí se enfrentaba a siete mociones de censura en su contra tras ser objeto de dos investigaciones por tráfico de influencias. Su salida se ha producido a pocos meses de las elecciones generales, programadas para el 12 de abril.

