Jensen Huang renuncia como director ejecutivo de Nvidia tras conocerse su relación con una supuesta espía china

Jensen Huang, una de las figuras más importantes de la industria de la inteligencia artificial, renunció como director ejecutivo del gigante tecnológico Nvidia, según informó el consejo de administración de la empresa.

Huang había quedado en el ojo de la tormenta cuando se le acusó de tener una relación extramatrimonial con Alice Huang (ambos comparten apellido pero no tienen parentesco), la exdirectora ejecutiva de una empresa de centros de datos con sede en Singapur.

La mujer ha sido señalada como una presunta espía china.

El ejecutivo admitió el domingo pasado haber sido "infiel" a su esposa y pidió disculpas por haberla lastimado a ella y a sus hijos.

Luego, el diario New York Times publicó que Huang mantuvo una segunda relación sentimental con una empleada de su propia compañía.

Pekín ha advertido a Estados Unidos que no utilice las acusaciones de espionaje como pretexto para restringir, una vez más, las ventas de tecnología a China. El gobierno del país asiático ha negado los señalamientos.