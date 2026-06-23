Jefe del Pentágono advierte que la menor inversión en defensa es la “mayor amenaza” para EE.UU.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, instó este martes a incrementar el gasto y la inversión en el sector militar, argumentando que esta medida es fundamental para enfrentar la principal amenaza a la seguridad nacional y garantizar la estabilidad económica del país.

La autoridad realizó estas declaraciones en un artículo de opinión publicado en el diario New York Post, donde sostuvo que la “mayor amenaza” para Estados Unidos es la insuficiente inversión en defensa.

“Si pierde su indiscutible superioridad militar, ningún ajuste fiscal podrá mantener la salud económica a flote”, aseveró.

No obstante, Hegseth destacó que Washington ha logrado optimizar sus recursos tras una revisión interna de los gastos del Departamento de Defensa.

“Esta revisión minuciosa, nunca antes realizada, nos permitió optimizar nuestro presupuesto reduciendo drásticamente el gasto no prioritario, exponiendo que había miles de millones gastados en redundancias”, explicó.

El secretario de Defensa también anunció que el Pentágono espera aprobar por primera vez una auditoría financiera integral en 2028, incluso antes de lo previsto inicialmente.

Además, enfatizó los nuevos lineamientos que marcarán la gestión de la cartera de Defensa bajo la actual administración.

“Urgencia, rapidez, eficiencia, competitividad y letalidad: estos son los nuevos principios rectores de nuestro Departamento de Guerra”, apuntó, en referencia al cambio de denominación impulsado por la administración del presidente Donald Trump para referirse al Pentágono.

Hegseth aseguró que el fortalecimiento militar no es incompatible con una administración responsable de los recursos públicos y llamó a combinar ambas estrategias.

“Este momento exige que tanto los defensores de una defensa a ultranza como los de una disciplina fiscal colaboren, y me enorgullece pertenecer a ambos grupos. Nuestra creciente deuda nacional es, sin duda, una amenaza. Esto me resulta evidente como contribuyente y como secretario; por lo tanto, a diferencia de los Pentágonos del pasado, estamos liderando el camino en disciplina fiscal, gastando el dinero de los contribuyentes con prudencia”, manifestó.

Asimismo, afirmó que el trabajo conjunto entre el Gobierno y el Congreso debe centrarse en garantizar el liderazgo militar estadounidense.

“El trabajo del Gobierno, junto al Congreso, consiste en no escatimar esfuerzos para garantizar que se cumple con la visión del comandante en jefe sobre el dominio de la defensa estadounidense”, sostuvo, agregando que el objetivo es contar con unas fuerzas armadas “sensatas, que priorizan los intereses de Estados Unidos”.

El secretario de Defensa también relacionó directamente el poderío militar con el desempeño económico del país.

“El futuro de la salud económica y fiscal de Estados Unidos depende de ello. Es comprensible que el pueblo estadounidense dé por sentado el aspecto militar de nuestro motor económico”, afirmó.

En ese sentido, añadió que “la estabilidad del dólar no depende únicamente del Departamento del Tesoro sino de las fuerzas estadounidenses”.

Finalmente, defendió la idea de que la supremacía militar es un pilar esencial para mantener la posición económica global de Estados Unidos.

“Se trata de prosperidad a través de la fuerza, y las consecuencias económicas de contar con el Ejército más poderoso del mundo para salvaguardar la estabilidad económica, la previsión y la ventaja estadounidense son prácticamente ilimitadas”, señaló, antes de concluir que “cuando Estados Unidos no se enfrenta a desafíos militares, las posibilidades económicas son infinitas”.

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