Javier Milei tilda a Pedro Sánchez de "ladrón", "liberticida" y "autoritario" en su visita a Madrid y lo compara con el kirchnerismo

El presidente de Argentina, Javier Milei, volvió a arremeter contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien calificó de "ladrón", "liberticida" y "autoritario". Las declaraciones se produjeron durante una entrevista concedida en el marco de su visita a Madrid, donde participó en un foro y sostuvo reuniones con autoridades locales.

Tras llamar "dictador" a Sánchez durante sus intervenciones del miércoles —declaraciones que el Gobierno español denunció como "insultos y calumnias" y que merecían su "más enérgica condena"—, Milei reiteró sus ataques en una entrevista con el diario uruguayo El Observador.

"Sánchez es un ladrón, tiene cientos de causas de corrupción y está todo el día tratando de interferir en la Justicia, por justamente los problemas que tiene, los problemas que tiene con su mujer", ha afirmado.

El mandatario argentino insistió en que Sánchez es "claramente un liberticida" por la forma "en la que gobierna". Según su planteamiento, el presidente español "controla el Congreso y controla el Poder Judicial", por lo que, a su juicio, "tiene todas las características de un líder autoritario".

Milei llegó incluso a comparar a Sánchez con su principal adversaria política en Argentina, Cristina Fernández: "Las mismas aberraciones que hicieron los Kirchner en Argentina (...) el mismo tipo de estrategias, el mismo accionar", ha asegurado. Además, sostuvo que Sánchez pertenece a una clase de "personas que tienen un proyecto de poder (...) para enriquecerse de manera ilícita".

El presidente argentino también extendió sus críticas a los "socialistas y sus esclavos de los medios", a quienes calificó de "fracasados y tristes", y acusó de estar amargados por mantener "una visión sombría de la vida".

"Así que lo que puedan decir esos fracasados a mí me tiene absolutamente sin cuidado", ha asegurado al referirse al posible efecto que su agitada visita podría tener en las encuestas y que, eventualmente, beneficiaría a Sánchez.

"VENGO DE LA BATALLA CULTURAL"

Milei también restó importancia a la única reacción de Sánchez a su visita: la publicación de una canción de la cantante argentina Lali Espósito, crítica con el presidente argentino.

"Quiere decir que soy bastante importante para ellos. Yo vengo de la batalla cultural, tengo como mejores 'skills' (habilidades) para demostrar lo errado del rumbo de los socialistas", afirmó. El mandatario también se refirió a los insultos que dirigió a la periodista Julia Molina.

"No tuve ningún altercado", ha asegurado Milei. "Si vos me haces una pregunta estúpida, te lo voy a decir. Repetir esa estupidez, el problema es tuyo", ha manifestado. "No me parece tan grave. Lo que pasa es que mucha gente de cristal, a los socialistas les contestas y enseguida se ofenden", ha añadido el presidente argentino.

Finalmente, Milei defendió su visita a España como una necesidad y un compromiso que, según planteó, va más allá de las reuniones que haya mantenido durante su estadía: "Es mi deber moral para con un país con el que tenemos una deuda histórica enorme y y civilizadora, alertar sobre los riesgos del Socialismo del siglo XXI", ha asegurado. En otro momento de la entrevista, insistió en su determinación de continuar con esa postura y afirmó que su intención es la de "morir con las botas puestas".

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