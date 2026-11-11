Italia evacúa decenas de escuelas tras una amenaza masiva de bomba que las autoridades califican como ciberataque

Las autoridades de Italia evacuaron este miércoles decenas de establecimientos educacionales de distintas zonas del país, luego de que un correo electrónico anónimo enviado de manera masiva alertara sobre una presunta amenaza de bomba en cerca de 300 centros educativos, aunque, hasta el momento, no existiría un riesgo real para la seguridad.

"Unas 300 escuelas de toda Italia han recibido correos electrónicos con amenazas de bomba, aunque se espera que la cifra aumente", declaró el ministro de Educación, Giuseppe Valditara.

Pese a la alerta, el titular de Educación llamó a mantener la calma y aseguró que "no debe cundir la alarma". En ese sentido, sostuvo que "Del contenido del correo electrónico se desprende claramente que el riesgo real es prácticamente inexistente", ha señalado.

En esa línea, Valditara planteó que "lo más probable" es que se trate de un "ciberataque". Sin embargo, recalcó que corresponde activar los protocolos establecidos, con la participación de los servicios de seguridad.

Este episodio se suma a otro incidente registrado durante los últimos días, cuando unos 280 directores de establecimientos educacionales en Italia recibieron un correo electrónico con amenazas similares.

Por su parte, el Ejecutivo italiano aseguró que mantiene un seguimiento permanente de la situación y de los avisos de bomba recibidos en distintos centros educativos del país.

"Las fuerzas de seguridad y las instituciones de todos los niveles están trabajando para supervisar la situación y transmitir tranquilidad a los ciudadanos, las familias y el personal de los centros educativos", remarcó el Gobierno en un comunicado recogido por medios de comunicación.

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