Israel y la ONU se culpan mutuamente por cientos de sacos de alimentos que no logran repartirse en Gaza

La Cogat mostró imágenes de lo que, según dicen, era una acumulación de más de 1.000 camiones llenos de ayuda, que ya se había sometido a controles de seguridad y estaba a la espera de ser recogida del lado gazatí.

"Esto se debe en gran medida al hecho de que las organizaciones internacionales no han tomado medidas suficientes para mejorar su capacidad de distribución ", aseguró el portavoz de la Cogat, Shimon Freedman.

El funcionario acusó a la ONU, el principal proveedor de ayuda a Gaza, de no tener suficientes camiones y dijo que el organismo necesitaba "aumentar la mano de obra, extender las horas de trabajo y aumentar el almacenamiento" así como tomar otras "medidas logísticas y organizativas" .

"Las reglas y procedimientos cambian constantemente"

"Hemos reclutado decenas de nuevos trabajadores y cientos de voluntarios para distribuir la ayuda ", explica Sean Carroll, presidente de American Near East Refugee Aid (Anera).

Pero señala que el aumento de trabajadores no ayuda cuando "la guerra hace que la recolección de mercancías sea demasiado peligrosa o que las carreteras sean intransitables. [Tampoco ayuda] cuando no hay suficiente combustible y no hay suficientes camiones o repuestos dentro de Gaza".