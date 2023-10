Israel forma un gobierno de emergencia y un gabinete de guerra para hacer frente a Hamás

Desde el sábado, el ejército israelí ha lanzado ataques sobre objetivos en Gaza, derribando más de 1.000 edificios y causando la muerte de más de 1.000 personas, entre las que han cerca de 300 niños.

Gaza, en la oscuridad

"Es muy difícil: no tenemos agua, no tenemos Internet, no tenemos electricidad", afirmó.