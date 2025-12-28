Israel da un salto tecnológico con la entrega de su primer láser antiaéreo

El Ministerio de Defensa de Israel entregó al Ejército israelí su primer sistema láser de defensa antiaérea, denominado “Rayo de Hierro”, el cual será incorporado de manera progresiva al conjunto de mecanismos destinados a la protección del espacio aéreo del país.

Este sistema cuenta con una fuente láser de última generación y un avanzado sistema de orientación electro-óptico, lo que permite la interceptación de una amplia gama de objetivos, incluyendo amenazas de corto alcance, con mayor precisión, rapidez y eficiencia.

De acuerdo con la cartera de Defensa, el “Rayo de Hierro” destaca por su bajo costo operativo, ya que el uso de energía láser reduce significativamente los gastos asociados a la interceptación en comparación con los sistemas tradicionales basados en misiles.

El proyecto fue desarrollado por el Departamento de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Defensa en conjunto con la empresa Rafael Advanced Defense Systems Ltd., consolidando un nuevo avance tecnológico en la industria de defensa israelí.

El sistema también es conocido como “Or Eitan”, en homenaje al capitán Eitan Oster, oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel fallecido en combate en el sur del Líbano. Durante la ceremonia de entrega, su padre —quien participó en el desarrollo del proyecto— realizó una bendición ceremonial, otorgando un significado simbólico al hito tecnológico.

