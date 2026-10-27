Israel abre las urnas para elegir nuevo Parlamento: Netanyahu busca mantenerse en el poder frente a la oposición

Israel inició las votaciones para renovar su Parlamento, en una elección clave para el futuro político del país, que definirá si el primer ministro Benjamin Netanyahu logra mantenerse en el poder o si la oposición consigue arrebatarle el gobierno.

Alrededor de 7,3 millones de personas están habilitadas para participar en los comicios, cuyos centros de votación permanecerán abiertos hasta las 22:00 horas locales. La disputa enfrenta al bloque encabezado por Netanyahu con las fuerzas opositoras, entre las que destaca el partido Yashar, liderado por Gadi Eisenkot, exjefe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Las proyecciones electorales apuntan a un escenario complejo para ambos sectores, ya que ninguno tendría asegurada la mayoría necesaria para gobernar. El resultado podría dificultar la conformación de una coalición si los principales bloques mantienen sus compromisos de no pactar con determinadas fuerzas políticas.

APELA AL APOYO DE TRUMP

En la recta final de la campaña, Netanyahu recurrió al apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reforzar su candidatura y destacar su compromiso de enfrentar lo que considera la amenaza de Irán.

Durante una intervención en el Canal 14 de la televisión israelí, cercano al gobierno, el primer ministro aseguró que Trump respalda su continuidad en el cargo y que lo considera la figura indicada para enfrentar a la República Islámica.

Netanyahu sostuvo que Irán atraviesa una situación de debilidad, aunque advirtió que el país habría reactivado su programa nuclear. En ese contexto, comparó al régimen iraní con un animal herido que podría reaccionar de manera desesperada y representar un peligro para Israel.

El mandatario también planteó que varios países árabes están atentos al desenlace de esta estrategia y podrían sumarse a los Acuerdos de Abraham, impulsados para normalizar las relaciones entre Israel y distintas naciones árabes.

Según Netanyahu, esa posibilidad permitiría avanzar hacia un escenario de mayor estabilidad para el Estado israelí, en medio de las tensiones regionales y de una elección que mantiene en disputa la continuidad de su liderazgo.

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