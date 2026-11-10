Irán tilda de "infundadas" las acusaciones de Francia por ciberataque a supermercados y acusa al país de tapar sus propios fracasos

El Gobierno de Irán rechazó categóricamente las acusaciones formuladas por Francia sobre su presunta responsabilidad en un ciberataque contra los sistemas de refrigeración de supermercados franceses, ocurrido en octubre y que habría provocado la pérdida de toneladas de alimentos en el país europeo. Teherán calificó las imputaciones como "infundadas y maliciosas".

A través de un comunicado publicado en redes sociales, el Ministerio de Exteriores iraní condenó "la manida política de lanzar acusaciones contra Irán" y sostuvo que estas declaraciones tendrían como "objetivo evidente" el "desviar la atención pública de las políticas destructivas de Francia hacia Irán y Medio Oriente".

"Se trata de un intento sumamente irresponsable y absurdo de dañar la imagen de Irán y entorpecer sus relaciones con otras naciones, cuyo único fin es complacer a Estados Unidos y al régimen sionista: los mayores infractores del Derecho Internacional a nivel mundial", ha sostenido la cartera.

En esa misma línea, el Gobierno iraní manifestó que Francia "no hace más que proyectar sus propios fracasos" al formular estas "acusaciones sin fundamento contra Teherán", las que, según indicó, también reflejarían "su incapacidad para atender las demandas de sus propios ciudadanos y su falta de respuesta ante las debilidades administrativas sistémicas".

"De hecho, parecen incapaces incluso de gestionar la temperatura de sus propios refrigeradores, y aun así pretenden trasladar la culpa a 'actores extranjeros' mediante estas descabelladas acusaciones", ha subrayado la cartera iraní, que reclamó a París que "dejen de despilfarrar enormes sumas de dinero en la injerencia en los asuntos de otras naciones" y que "destinen esos recursos a atender las necesidades de subsistencia y educación de su propia población".

Por último, el Ministerio de Exteriores de Irán advirtió que Teherán "no dudará en adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para salvaguardar sus intereses nacionales y su seguridad frente a tales acciones extranjeras ilícitas", antes de instar a Francia a cumplir con sus "obligaciones internacionales".

INVESTIGACIÓN DE FISCALÍA

La declaración de Teherán se produjo un día después de que la Fiscalía de París anunciara la apertura de una investigación judicial contra el líder del grupo iraní Shahid Kaveh, vinculado a la Guardia Revolucionaria, por su presunta participación en el ataque informático registrado en octubre. El incidente habría desconectado varios frigoríficos de supermercados franceses, provocando que toneladas de alimentos terminaran estropeándose.

"La sección de delitos informáticos de la Fiscalía de París abre una investigación judicial por cargos de ataques fraudulentos a un sistema automatizado de procesamiento de datos por parte de un grupo organizado y daños causados por medios peligrosos para las personas por parte de un grupo organizado", dijo la fiscal de París, Laure Beccuau, que agregó que "estos dos delitos se ven agravados por la circunstancia de haber sido cometidos con el objetivo de servir a una potencia extranjera, en este caso Irán".

Tras conocerse la investigación, el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, también responsabilizó a Teherán por lo ocurrido y calificó el incidente como una agresión de especial gravedad. "Se trata de un ataque de una magnitud y una agresividad sin precedentes", alertó, luego de que el Ejecutivo francés convocara al embajador iraní en París para presentar una protesta formal por las acusaciones contra el país.

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