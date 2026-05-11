Irán defiende su plan de paz como una "oferta generosa" ante el tajante rechazo de Donald Trump

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificara como "totalmente inaceptable" el documento entregado por Teherán, el Gobierno de Irán defendió este lunes su más reciente planteamiento para lograr la paz en Medio Oriente, asegurando que se trata de una iniciativa "legítima" y "generosa".

Esmaeil Baqaei, quien ejerce como portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, fue el encargado de justificar las condiciones exigidas. "Nuestra demanda es legítima. Pedimos un fin de la guerra, la retirada del bloqueo y la piratería y la liberación de bienes iraníes que han sido congelados injustamente en bancos por las presiones estadounidenses", manifestó el vocero.

De acuerdo a la información difundida por la emisora pública iraní IRIB, el representante diplomático precisó que el plan contempla "el paso seguro en el estrecho de Ormuz y garantizar la seguridad en la región y en Líbano". Sobre este punto, Baqaei argumentó que la propuesta "Es considerada una oferta generosa y legítima para la seguridad regional".

En esa misma línea, el funcionario subrayó que la nación islámica "no ha reclamado concesión alguna" a la administración norteamericana y expresó su decepción ante el hecho de que "Estados Unidos siga insistiendo en su postura sesgada". Para enfatizar su posición, recalcó: "Hemos pedido el fin de la guerra y de la piratería marítima contra buques iraníes".

El portavoz también lanzó una nueva alerta sobre la zona marítima en disputa, advirtiendo que "cualquier intervención en los asuntos relativos al estrecho de Ormuz solo complicarán la situación". Por otro lado, evitó emitir comentarios respecto a la eventualidad de que Rusia reciba las reservas de uranio iraníes como mecanismo para destrabar un pacto.

"En estos momentos, estamos centrados en poner fin a la guerra", aclaró Baqaei respecto a las prioridades de su país. Asimismo, dio por cerrado el tema atómico al señalar: "Discutiremos más adelante cualquier decisión relativa al programa nuclear y su material, cuando llegue el momento".

Las declaraciones emitidas desde Teherán surgen como respuesta directa a una publicación en redes sociales donde Donald Trump aseveró que la iniciativa iraní "no le gusta nada".

Actualmente, Washington y Teherán mantienen un proceso de negociaciones que cuenta con la mediación de Pakistán. Sin embargo, las profundas discrepancias han bloqueado la concreción de una segunda cumbre en Islamabad. Dicha ciudad fue el escenario del primer encuentro presencial luego del acuerdo de alto el fuego establecido el 8 de abril, medida que el mandatario estadounidense ha prorrogado desde entonces sin fecha límite.

Para justificar su ausencia en la capital pakistaní, el régimen iraní ha apuntado al bloqueo del estrecho de Ormuz, sumado al reciente asalto y decomiso de sus embarcaciones en dicha área por parte de las fuerzas estadounidenses. Teherán evalúa estos actos como una violación directa a la tregua, lo que impide el proceso de diálogo. Pese a este complejo escenario, ambos países continúan sus contactos a través de la mediación de Islamabad.

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