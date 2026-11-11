Irán declara "organizaciones terroristas" a la Armada y a la Fuerza Aérea de Argentina

Las autoridades de Irán designaron este miércoles a la Armada y a la Fuerza Aérea de Argentina como organizaciones terroristas, en respuesta a una medida adoptada por el Gobierno del presidente Javier Milei.

En abril pasado, Milei declaró como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán, debido a su responsabilidad en los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, y contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994.

"El Gobierno de la República Islámica de Irán, en virtud del principio de reciprocidad y de conformidad con la Ley de Medidas Recíprocas en Respuesta a la Designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declara que la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina quedan comprendidas en el ámbito de aplicación de dicha ley y de sus disposiciones", ha confirmado el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado.

Desde Teherán explicaron que la decisión responde al "acto hostil", que consideran contrario a los principios del Derecho Internacional. Asimismo, señalaron que la medida se enmarca en la legislación mencionada, la cual establece que "todos los países que, de cualquier manera, acaten o respalden la decisión de Estados Unidos de designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista estarán sujetos a medidas recíprocas".

En esa misma línea, la diplomacia iraní concluyó advirtiendo que el Gobierno argentino "será responsable de todas las consecuencias derivadas de esta medida".

Cabe recordar que Argentina, mediante un decreto presidencial, estableció en abril pasado que la Guardia Revolucionaria Islámica sería considerada una "organización terrorista". Desde Buenos Aires justificaron la decisión en la existencia de "informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo en suelo argentino".

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