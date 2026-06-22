Irán condiciona avances en negociación con EE.UU. al fin de ataques israelíes en Líbano

Las autoridades de Irán reiteraron este lunes que el cese de los ataques de Israel en Líbano es un requisito clave para avanzar en las negociaciones hacia un acuerdo de paz con Estados Unidos en Medio Oriente

En un mensaje difundido en redes sociales tras el inicio de las conversaciones en Suiza, con la mediación de Qatar y Pakistán, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, valoró los avances iniciales en la implementación de un acuerdo preliminar que contempla el fin de las hostilidades en la región a cambio de la reapertura del estrecho de Ormuz.

“Se establecieron mecanismos de supervisión para garantizar la aplicación de las disposiciones del memorando. Asimismo, se acordó continuar las conversaciones a nivel técnico y de expertos para avanzar en una implementación efectiva del acuerdo de fin de la guerra”, señaló.

Sin embargo, Baqaei insistió en que el progreso del proceso depende del cumplimiento estricto de los compromisos ya establecidos, especialmente en lo relativo al conflicto en Líbano.

“Especialmente el apartado 1, relativo al cese de la guerra y de las operaciones militares del régimen sionista en el Líbano mediante la creación de un mecanismo de control del conflicto con la participación de las partes implicadas y de la República del Líbano”, recalcó.

El vocero iraní también subrayó los puntos económicos del entendimiento, vinculados a la reducción de sanciones y alivio financiero para Teherán.

Asimismo, insistió en el desbloqueo de activos y en la normalización de exportaciones energéticas como parte del equilibrio del acuerdo.

“Facilitarán el proceso de cumplimiento de los compromisos mutuos”, advirtió en relación con las medidas económicas.

En esa línea, Baqaei enfatizó el principio que guía la postura iraní en la negociación.

“El principio fundamental es compromiso a cambio de compromiso. La República Islámica de Irán, mientras supervisa el cumplimiento de las obligaciones por parte de la otra parte, utilizará todos los instrumentos a su disposición para garantizar que dichos compromisos sean efectivamente cumplidos”, resumió.

Por su parte, los países mediadores —Qatar y Pakistán— informaron que la primera sesión de conversaciones en Suiza se desarrolló en un ambiente positivo y dejó “avances alentadores”.

En ese contexto, se acordó la creación de un comité de alto nivel encargado de supervisar políticamente la mediación y de reportar de forma periódica a los negociadores principales.

Según lo pactado, este comité coordinará grupos de trabajo en temas nucleares, sanciones y resolución de controversias, con el objetivo de asegurar la implementación efectiva del memorando de entendimiento.

PURANOTICIA