​Irán anunció dos semanas de "paso seguro" por el estrecho de Ormuz aunque "mediante la coordinación" con el Ejército

Las autoridades iraníes anunciaron que durante dos semanas será posible el paso "seguro" por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque "mediante la coordinación" con el Ejército del país persa, minutos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya prorrogado por ese mismo periodo de tiempo su ultimátum contra la República Islámica.

A través de una declaración oficial emitida en sus plataformas digitales, el canciller iraní, Abbas Araqchi, actuando en representación del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, precisó los términos de la apertura: "Durante un período de dos semanas, será posible el paso seguro por el estrecho de Ormuz mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y teniendo debidamente en cuenta las limitaciones técnicas".

Replicando la postura adoptada por Washington, el gobierno de Irán condicionó sus acciones futuras en la región. Señalaron que "si cesan los ataques contra Irán" sus "poderosas Fuerzas Armadas pondrán fin a sus operaciones defensivas" en la zona. Esta determinación se presenta como una "respuesta a la fraternal petición del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif", quien este mismo martes solicitó formalmente al mandatario estadounidense una prórroga de dos semanas para su ultimátum.

En este escenario diplomático, el líder pakistaní también exhortó a las autoridades de Teherán a habilitar nuevamente el flujo marítimo en el estrecho de Ormuz. Cabe recordar que la vía se encontraba clausurada como una medida de represalia ante la ofensiva militar ejecutada por Washington e Israel contra la nación asiática el pasado 28 de febrero.

PURANOTICIA