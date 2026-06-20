Irán anuncia nuevo cierre del estrecho de Ormuz por ofensiva israelí en Líbano

El Ejército de Irán anunció un nuevo cierre del estrecho de Ormuz luego de denunciar a Estados Unidos por "flagrante incumplimiento" de los términos del acuerdo preliminar de paz pactado esta semana al haber sido incapaces de impedir la continuación de la ofensiva israelí en Líbano.

En un comunicado recogido por la radiotelevisión oficial iraní, IRIB, el Ejército acusa que Estados Unidos no ha cumplido con el primer y fundamental punto de los catorce que componen el memorándum de entendimiento.

Ese punto es garantizar el cese de las operaciones israelíes en Líbano, donde los bombardeos israelíes -según el Ejército judío en respuesta por ataques de Hezbolá- han matado a más medio centenar de personas en 24 horas.

Así es que en respuesta a "la implacable y continua violación del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano", así como por "el brutal asesinato y desplazamiento de cientos de miles de personas oprimidas de esta tierra" y tras la "negativa de las fuerzas de ocupación sionistas a retirarse de los territorios del sur del Líbano, se anuncia que el estrecho de Ormuz quedará cerrado al tráfico marítimo".

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