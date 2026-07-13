Irán afirma que mantiene contactos con países mediadores para evitar una mayor escalada con Estados Unidos

El Gobierno de Irán aseguró este lunes que mantiene contactos con países mediadores para evitar "un aumento de las tensiones" con Estados Unidos, luego de los más recientes intercambios de ataques registrados pese al alto el fuego pactado el 8 de abril y al memorando de entendimiento firmado en junio.

"Hemos mantenido conversaciones con Qatar y Omán durante muchos de estos días, y los contactos con Pakistán están en marcha", indicó el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, quien destacó que "la diplomacia es una herramienta" y que Teherán "usará todas las herramientas para garantizar sus intereses nacionales".

Asimismo, sostuvo que "el papel de los mediadores es continuar sus esfuerzos para evitar un aumento de las tensiones" y recalcó que Irán no ha solicitado reanudar las negociaciones. "Las afirmaciones sobre que Irán ha pedido negociaciones es un juego psicológico. Estamos centrados en nuestro trabajo", argumentó durante una rueda de prensa, según recogió la agencia iraní de noticias Tasnim.

En esa línea, Baqaei afirmó que "los acontecimientos son muy fluidos y van muy rápido", por lo que insistió en que el país actuará de acuerdo con las circunstancias. "No podemos quedarnos quietos. El arte es elegir el mejor método para garantizar los intereses. Cuando sea necesario, usaremos las herramientas de la guerra y, cuando sea necesario, usaremos las herramientas de la diplomacia", señaló.

El portavoz de la diplomacia iraní también enfatizó que Irán "no ha atacado y no atacará a ningún país de la región", al tiempo que reiteró su llamado a los países de Medio Oriente para que no permitan que Estados Unidos utilice su territorio como plataforma para lanzar ataques. "No dudaremos a la hora de defendernos", subrayó.

Además, sostuvo que "nuestra política de principios es que la región no será segura a menos que los países de la región establezcan sus propios mecanismos de seguridad sin injerencia extranjera", y aseguró que Teherán no permitirá que el estrecho de Ormuz se convierta en una fuente de amenaza para sus intereses nacionales.

Las declaraciones se producen apenas horas después de que el Ministerio de Exteriores iraní denunciara que los "bárbaros" ataques lanzados durante los últimos días por Estados Unidos representan "una grave amenaza a la paz y la seguridad e internacional" y "hacen inútiles los esfuerzos de los últimos meses para reducir las tensiones y lograr la calma en Medio Oriente".

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