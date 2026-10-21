Irán advierte a Israel que "será borrado del mapa" si comete un "paso en falso" militar

Las autoridades de Irán advirtieron este miércoles a Israel que "será borrado del mapa" si comete "cualquier paso en falso a nivel operativo", en alusión a una posible reanudación de la ofensiva contra el país asiático. La advertencia se produce en medio de una creciente escalada de acusaciones y la falta de avances en las conversaciones de paz entre Washington y Teherán.

"Sean cuales sean los resultados de sus elecciones, no tenemos dudas sobre vuestra hostilidad. Estamos preparados para borraros del mapa en caso de cualquier paso en falso a nivel operativo", afirmó el jefe de la comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, en un mensaje publicado en farsi, hebreo e inglés a través de redes sociales. La declaración se produce antes de las elecciones legislativas israelíes, previstas para el 27 de octubre.

Las declaraciones de Azizi se conocieron horas después de que el diario Financial Times informara que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habría preparado planes para lanzar nuevos ataques contra Irán. Según el medio, la iniciativa se habría encontrado con la oposición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien habría descartado esta opción antes de las elecciones de medio mandato, programadas para el 3 de noviembre.

Las informaciones publicadas por el citado diario no habían recibido, por el momento, una respuesta de Israel ni de Estados Unidos. Estas surgieron días después de que Netanyahu insistiera en que el Ejército israelí "puede golpear a sus enemigos cuando sea necesario" y advirtiera de que sus adversarios "sufrirán golpes más duros de los recibidos hasta ahora". "No nos pongan a prueba", añadió.

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, lanzó recientemente una advertencia a Trump al señalar que Teherán también tiene "trabajos por finalizar". Además, acusó a Netanyahu de "empujar" a Washington a "otra guerra" para "no entrar en prisión", en alusión a los casos de presunta corrupción que enfrenta el primer ministro israelí. Sus declaraciones se produjeron después de que el mandatario estadounidense planteara la posibilidad de reanudar la ofensiva.

PURANOTICIA