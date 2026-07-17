Irán acusa a Israel de corromper la política interna de EE.UU. tras afirmaciones de Trump

Tras la denuncia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la presunta injerencia de China en las elecciones de 2020, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, acusó a Israel de ser el verdadero manipulador de la política interna del país norteamericano.

"Los estadounidenses están siendo advertidos sobre una injerencia extranjera. ¿Qué decir de la extensa campaña israelí para engañar al Gobierno estadounidense y obligarlo a participar en una guerra innecesaria?", lamentó la autoridad en referencia al conflicto.

El jefe de la diplomacia iraní señaló también a Israel como culpable de aplastar cualquier asomo de crítica a través de una campaña de propaganda financiada "con el dinero de los contribuyentes estadounidenses" antes de avisar de que el desgaste tiene un límite. "Todo se les va a desmoronar", advirtió.

Araqchi acompaño su mensaje en redes sociales con una noticia publicada esta semana por la revista estadounidense 'Time' y que apunta al exasesor de campaña de Trump, Brad Parscale, como director de una campaña de propaganda israelí.

El propio Parscale reconoció que la operación tenía como objetivo evitar que los jóvenes conservadores se alejaran de Israel.

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