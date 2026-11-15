Insólita situación en aeropuerto de Brasil: Pareja olvidó a su hijo de 7 años a bordo de un avión

Una situación insólita es la que se registró en el aeropuerto de Porto Alegre en Brasil, donde una pareja olvidó su hijo de 7 años a bordo del avión.

El hecho ocurrió específicamente en el aeropuerto Salgado Filho, al llegar el vuelo LA3420, operado por un Airbus A321neo, donde tras 30 minutos de haber aterrizado, la tripulación notó que el menor seguía a bordo, completamente en solitario.

Ante esta situación, debieron activar el protocolo, donde el piloto se comunicó con la torre de control para solicitar ayuda, mientras el niño continuaba resguardado por los tripulantes de cabina. “Una familia desembarcó y olvidó a su hijo a bordo. Necesito que un despachador venga, por favor”, fueron las palabras del piloto para dar aviso de la situación.

Mientras se realizaba la asistencia por parte de la aerolínea para que el menor desembarcara de la aeronave, los padres llegaron hasta la zona de arribo del aeropuerto, donde, producto del protocolo, fue necesaria la intervención del personal de tierra para concretar el ansiado encuentro del pequeño de tan solo 7 años con sus progenitores.

PURANOTICIA