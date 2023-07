Indignación en Italia luego que tribunal absolviera a conserje que manoseó a estudiante "menos de 10 segundos"

Desde el fallo, la expresión palpata breve (un breve toqueteo) se ha convertido en tendencia en Instagram y TikTok en Italia, junto con el hashtag #10secondi.

Se expresa la estudiante

"Me tocó el trasero. Luego, me levantó, lastimándome las partes íntimas. Para mí, esto no es una broma. No es así como un anciano debería 'bromear' con un adolescente".