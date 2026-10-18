India arresta a siete personas tras estampida que dejó 19 muertos en Calcuta

Las autoridades de India arrestaron este domingo a siete personas, incluidos los organizadores, después de que una avalancha humana ocurrida este sábado en la ciudad de Calcuta durante las celebraciones religiosas de Durga Puja, una de las principales festividades hindúes, dejara 19 muertos.

El ministro del estado occidental de Bengala, Suvendu Adhikari, declaró que el anuncio de la celebración proporcionado por los organizadores tenía el riesgo de crear grandes multitudes, las cuales fueron atraídas por el anuncio, causando así el "lamentable incidente".

"Según los informes iniciales de los funcionarios presentes en el lugar, el incidente se produjo debido a un anuncio realizado por los organizadores de la puja a través del altavoz", aseguró Adhikari a los periodistas tras reunirse con los heridos en el Hospital Universitario de Calcuta, recogido por la cadena de televiisión india, NDTV.

Asimismo, el ministro principal no ha dado más detalles sobre el contenido del anuncio proporcionado a través de los altavoces.

Adhikari había anunciado que estaban revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido poco después del incidente. "Vamos a investigar si la multitud estaba siendo controlada adecuadamente. Vamos a depurar responsabilidades", explicó.

Uno de los testigos presenciales declaró que muchas personas perdieron el conocimiento durante la estampida y otro relató que la entrada y la salida eran muy estrechas para la cantidad de gente que participaba en el evento.

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