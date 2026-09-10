Identifican a 26 víctimas en Francia vinculadas a la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein

La fiscal de París, Laure Beccuau, confirmó este jueves la identificación de 26 víctimas vinculadas a la red de tráfico sexual liderada por el fallecido magnate estadounidense Jeffrey Epstein en Francia. Los antecedentes forman parte de la investigación abierta en torno a Daniel Siad, quien fue hallado muerto en su domicilio el pasado mes de julio.

"Tras la reapertura de la investigación preliminar en febrero de este año y a raíz de las revelaciones del caso Epstein, hemos contabilizado hasta el momento 26 víctimas, 24 de ellas están claramente identificadas y quedan ocho por ser escuchadas", ha señalado durante una entrevista con France Inter, detallando que algunas de ellas "viven en el extranjero".

De las 26 víctimas contabilizadas, 13 "nunca habían aparecido en ningún expediente", de acuerdo con la fiscal. Estas tampoco figuraban en las investigaciones relacionadas con Jean-Louis Brunel, exasesor y agente de modelos francés, ni con Gérald Marie, exdirector de la agencia de modelos Elite París, quien fue demandado por seis exmodelos por acusaciones de violación y trata de personas.

"Nos hemos planteado la posibilidad de implicar a personas de nacionalidad francesa, y también nos interesan las víctimas que pudieran haber sido víctimas en el extranjero de personas de nacionalidad francesa. Este caso nos lleva a Nueva York, París, Saint-Tropez y Cannes", ha dicho.

INVESTIGACIÓN CONTINÚA

Beccuau también buscó transmitir tranquilidad a las víctimas que "se han visto afectadas" por el fallecimiento de Siad, quien estaba vinculado a la red de tráfico sexual de Epstein en Europa.

La investigación continuará pese a su muerte, aseguró la fiscal, con el objetivo de determinar las responsabilidades de otras personas que pudieran haber participado en la estructura.

"El caso "continúa" pese a su muerte, ha asegurado, "con el fin de identificar a todas las personas que puedan estar implicadas".

Respecto del papel que habría desempeñado Siad dentro de la organización, Beccuau señaló que este habría cumplido funciones relacionadas con el reclutamiento de personas para Epstein.

"Según los investigadores, actuaba como uno de los reclutadores de Epstein. De hecho, ya había prestado declaración y negado las acusaciones que se le atribuían públicamente (...) Hemos recibido otros nombres de posibles reclutadores", ha confirmado.

La fiscal describió la investigación como una estructura compleja, que requiere seguir múltiples líneas de investigación.

"Para nosotros, la red de Epstein es una red laberíntica, y para salir de ella, no basta con tirar de un solo hilo, sino de docenas y docenas de hilos, y no tenemos intención de descuidar ninguno de ellos", ha precisado durante la entrevista.

RAMIFICACIÓN FRANCESA DEL CASO EPSTEIN

La investigación en Francia se centra en una red de intermediarios y agencias de modelos acusados de captar a jóvenes y menores de edad para Epstein y su entorno.

La estructura también es investigada por su presunto papel en la entrega de contactos, información sensible e intermediación financiera para el magnate estadounidense, quien murió en prisión.

Entre las figuras mencionadas en la investigación, además de Brunel y Marie, se encuentra el diplomático Fabrice Aidan y el exministro socialista francés Jack Lang.

Lang dimitió recientemente como presidente del Instituto del Mundo Árabe luego de que trascendiera que aparece 637 veces en los archivos de Epstein. No obstante, las investigaciones que lo involucran se concentran en un posible blanqueo de capitales.

PURANOTICIA