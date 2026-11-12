ICE registra en el último año su mayor cifra de detenciones y deportaciones en su historia

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó este jueves que ha registrado en el último año la cifra más alta de detenciones y deportaciones de migrantes desde que se creó la agencia, hace ya más de dos décadas.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional detalló que 483.200 personas han sido deportadas a lo largo del año, lo que supone un 9% más que el año anterior, cuando se notificaron 442.640 deportaciones para el mismo periodo de tiempo, un dato 78% superior respecto al año 2024, cuando se registraron 271.480, coincidiendo con el último año de mandato del demócrata Joe Biden.

La cifra de este último año es, además, ocho veces superior a la del primer año fiscal de Biden, en el que se registraron 59.000 expulsiones de este tipo. En cómputo total, las deportaciones de este año son superiores a las de tres años de mandato del expresidente juntas.

Asimismo, en los últimos doce meses se han constatado 491.000 arrestos, lo que supone el doble desde los 239.890 registrados el año anterior y más del cuádruple de los 113.430 del año 2024. De todos ellos, 475.000 personas se encuentran bajo arresto administrativo.

Solo en el mes de septiembre, estos agentes federales llevaron a cabo más de 48.000 detenciones, además de 44.000 deportaciones. Esto representa un aumento del 30% de las detenciones durante ese mismo mes respecto a los datos recabados bajo la Administración Biden.

"No podría estar más orgulloso de los valientes hombres y mujeres del ICE, quienes acaban de batir nuevos récords históricos", afirmó el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. "El año fiscal 2026 registró la mayor cantidad de deportaciones y arrestos realizados por el ICE en toda su historia", recalcó.

Así, manifestó que septiembre de 2026 fue, "en cuanto a arrestos, el mejor mes de septiembre en la historia de la agencia". "El número total de arrestos efectuados por el ICE en el año fiscal 2026 superó la suma de los tres años fiscales completos bajo la Administración Biden", recoge el documento.

"Los patriotas del ICE trabajan incansablemente, día y noche, para hacer que Estados Unidos vuelva a ser un lugar seguro. Gracias al liderazgo del presidente Trump, el ICE ha recibido vía libre para localizar y expulsar a extranjeros en situación irregular, con el fin de salvar vidas estadounidenses", aseveró, antes de destacar que "bajo el liderazgo de Trump se han deportado más de 1,2 millones de extranjeros en situación irregular y detenido a más de 1,25 millones".

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