Hunter Biden, el controvertido hijo del presidente de EE.UU. que se declaró culpable de evasión de impuestos y posesión de armas

Según le dijo un antiguo asistente de la Casa Blanca a The New Yorker , pese a todos los errores que Joe Biden pueda haber cometido, lo que " parece redimirlo " ante sus votantes es "cómo responde a las tragedias y lo que aprende de ellas".

Al ya no estar con Kathleen, comenzó a apoyarse en su cuñada, Hallie, con quien compartía la pérdida de Beau.

A esto se sumó un proceso de divorcio amargo con Kathleen. Pero la relación con Hallie no duró mucho por, según él, las críticas constantes que recibían.

Como le dijo a The New Yorker: "Mira, todo el mundo sufre. Todo el mundo tiene traumas. En cada familia, hay adicciones. Yo estaba en la oscuridad. Estaba en un túnel, un túnel sin final. No te libras de eso. Buscas la forma de lidiar con ello".