Hombres armados abordan un petrolero en el golfo de Adén y lo desvían hacia Somalia

La agencia de comercio marítimo de la Armada británica (Ukmto) informó este jueves que un grupo de hombres armados abordó un petrolero en el golfo de Adén, frente a las costas de Yemen, y lo desvió hacia Somalia.

"Se han recibido informaciones sobre un incidente a 136 millas náuticas al este de Al Mukalla, Yemen. Un buque cisterna emitió una llamada de socorro indicando que un buque no autorizado se le acercó mientras navegaba hacia el oeste en el golfo de Adén", ha explicado la agencia británica en un comunicado.

Según la información entregada por Ukmto, al menos seis personas armadas abordaron y tomaron el control de la embarcación, que posteriormente fue dirigida hacia Somalia.

"Se dirigen a Somalia. Las autoridades están investigando. Se recomienda a los buques que naveguen con precaución e informen a Ukmto sobre cualquier actividad sospechosa", recoge la nota.

Por su parte, el Centro de Seguridad Marítima del Océano Índico (Mscio) de la Unión Europea confirmó el incidente y señaló que la misión naval Atalanta está "investigando el incidente y siguiendo de cerca la situación".

"Se recomienda a los buques que operen en la zona que mantengan una vigilancia reforzada, cumplan las mejores prácticas para la seguridad marítima y comuniquen inmediatamente cualquier actividad sospechosa o información relevante al Mscio y al Ukmto", ha añadido.

El incidente se produjo en una zona donde habitualmente grupos de piratas somalíes llevan a cabo ataques y abordajes de embarcaciones con el objetivo de obtener rescates. Este tipo de acciones se ha intensificado durante los últimos años.

PURANOTICIA