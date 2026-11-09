Hallan bóveda tras pared falsa en lujosa propiedad vinculada al expresidente de Paraguay

La Fiscalía General de Paraguay allanó una lujosa propiedad vinculada al expresidente Santiago Peña, ubicada en la ciudad de San Bernardino, en el marco de una investigación por la quiebra de Ueno Bank, entidad financiera con la que el exmandatario habría mantenido vínculos accionarios.

El procedimiento se realizó en un inmueble situado en el sector de Ciervo Cuá y fue encabezado por los fiscales Silvia González, Christian Benítez y Elena Fiore, junto con efectivos de la Policía Nacional.

Durante el registro de la propiedad, valorada en unos 7.700 millones de guaraníes (más de un millón de dólares), los investigadores encontraron una bóveda oculta detrás de una pared falsa. Según informó el diario paraguayo ABC Color, la estructura cuenta con un complejo sistema de seguridad blindado que impidió abrirla de inmediato.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el inmueble habría sido financiado mediante dos préstamos otorgados por Ueno Bank en mayo de 2024.

El allanamiento forma parte de las diligencias relacionadas con la imputación del exmandatario y la prisión preventiva decretada en su contra por los presuntos delitos de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor.

La investigación apunta a una eventual intervención de Peña en la colocación y permanencia de fondos públicos y previsionales en Ueno Bank. Los montos bajo investigación alcanzarían aproximadamente los 3,6 billones de guaraníes (unos 500 millones de dólares), además de otros US$233,4 millones.

El caso provocó la intervención de la autoridad bancaria paraguaya y derivó en una profunda crisis política e institucional. Peña fue apartado de la Presidencia y reemplazado por quien hasta entonces se desempeñaba como vicepresidente, Pedro Alliana.

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