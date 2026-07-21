Gustavo Petro presenta demanda para anular las elecciones presidenciales en Colombia por presunta "manipulación algorítmica"

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, presentó este martes una demanda para solicitar la nulidad de las elecciones presidenciales de 2026, argumentando una presunta "manipulación algorítmica" durante el proceso electoral en el que resultó electo el candidato Abelardo de la Espriella, quien se impuso al oficialista Iván Cepeda.

La acción judicial fue presentada contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Registraduría Nacional del Estado Civil, además del propio Abelardo de la Espriella y su vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

"La presente demanda cuestiona la legalidad del acto de declaratoria de elección presidencial 2026 a partir de la siguiente tesis probatoria: la autoridad electoral habría degradado, sin motivación técnica suficiente, los controles de identificación, autenticidad, integridad y trazabilidad digital de los formularios E-14 publicados en 2026 respecto del modelo verificable en 2022", recoge la demanda judicial.

Según la tesis planteada por Petro, dicha degradación "impide o dificulta que la ciudadanía y el juez puedan reconstruir, con el rigor que exige la jurisprudencia electoral, la correspondencia entre archivo, mesa, acta física, secuencia de publicación, integridad del documento y resultado electoral".

En el escrito, el mandatario sostiene que existieron deficiencias en los mecanismos de transparencia y trazabilidad del proceso electoral, apuntando a una presunta "inverificabilidad estructural" por supuestas infracciones a normas relacionadas con la transparencia, el archivo electrónico, la seguridad documental y la transparencia algorítmica.

Asimismo, la demanda menciona una presunta "vulneración del principio de publicidad y falsa motivación", además de otros cargos contemplados en la legislación electoral colombiana, que consideran la nulidad de los comicios en casos de violencia, amenazas, fraude electoral o errores en el escrutinio.

Entre las medidas solicitadas, Petro pide que "se declare la nulidad de la resolución por medio de la cual se declaró la elección de presidente y vicepresidente", así como la expedición de las credenciales presidenciales, "por haberse expedido con infracción de normas superiores, expedición irregular y/o configuración de causales objetivas de nulidad electoral".

Además, solicita que "se ordene nuevo escrutinio, auditoría judicial o verificación técnica de las mesas, zonas, puestos, municipios o departamentos afectados por inverificabilidad, divergencias injustificadas o ausencia de correspondencia documental".

De igual forma, el mandatario reclama que se ordene a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral "exhibir los logs, hash internos, trazas de publicación, actas, versiones de archivos y documentos técnicos que soporten la correspondencia, autenticidad e integridad de los E-14 publicados".

También pide practicar una "inspección judicial" respecto a los sistemas de "generación, escaneo, procesamiento, publicación y republicación de formularios E-14, E-24, E-26 y actas generales de escrutinio".

En caso de que no se acrediten antecedentes suficientes para anular completamente la elección, la demanda solicita que "se adopten medidas de depuración, recuento, exclusión o corrección sobre el universo verificable de mesas afectadas, sin perjuicio del reconocimiento judicial del vicio autónomo de inverificabilidad estructural".

Asimismo, Petro pide realizar "actuaciones técnicas y administrativas relacionadas con el modelo de escrutinio y publicación documental" y solicita a las autoridades demandadas que "aporten al proceso los actos administrativos, protocolos, instructivos, directrices técnicas, decisiones operativas, manuales, circulares o demás documentos que hubieren servido de fundamento para la adopción o implementación de dicho modelo".

La presentación de la demanda contrasta con las declaraciones realizadas por Petro a fines de junio, cuando aseguró que su Gobierno estaba preparado para llevar adelante una transición "ordenada y transparente" y "no ser un obstáculo" para el presidente electo. Sin embargo, el mandatario ha mantenido sus cuestionamientos sobre la validez de los resultados electorales, a pocos días de que Abelardo de la Espriella asuma la Presidencia de Colombia, el próximo 7 de agosto.

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